На Ставрополье больше 12 тысяч самозанятых встали на налоговый учёт

Так, с 1 июля 2020 года, когда проект по легализации такой формы занятости официально стартовал на Ставрополье, к нему присоединились почти пять тысяч человек.

Ставропольский край стал одним из лидеров в стране по числу самозанятых, которые встали налоговый учет.

Так, с 1 июля 2020 года, когда проект по легализации такой формы занятости официально стартовал на Ставрополье, к нему присоединились почти пять тысяч человек.

Для сравнения – в конце июня в регионе всего было семь тысяч самозанятых земляков, состоящих на налоговом учете. А сейчас уже больше 12 тысяч:

- Считаю, что закон о налоге на профессиональный доход, в рамках которого это становится возможным, себя полностью оправдывает. Особо хочу обратиться к землякам, которые им воспользовались и легализовали свой трудовой статус: спасибо вам за честность! Вы поступили как настоящие граждане – то есть те, кто о своей стране думает и заботится, - заявил губернатор Ставрополья. Владимир Владимиров добавил, тем, кто заинтересован использовать возможность, которую предоставляет краевой закон о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» - можно обратиться на сайт налоговой службы.

Напомним, на Ставрополье во время пандемии коронавируса резко выросло количество безработных. Об этом журналистам рассказала глава Минтруда края Елена Мамонтова. По ее словам, количество безработных выросло в 7,5 раза.

Мамонтова уточнила, что это ставропольцы, которые временно испытывает трудности с трудоустройством, а также те, кто не работал и раньше, но не обращался в центры занятости. Например, до пандемии в нашем крае на учете стояло около 10 тысяч безработных. А теперь это число выросло до 75 тысяч.