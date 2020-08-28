На Ставрополье во время пандемии центры занятости трудоустроили около 14 тысяч человек

По мере послаблений режима самоизоляции остальные работодатели также начали подавать новые вакансии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье во время пандемии по коронавирусу с марта по сегодняшний день трудоустроено около 14 тысяч человек. С них снят статус безработных, они приступили к полноценной трудовой деятельности. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения края.

Там же и добавили, что аграрные предприятия, а также ряд промышленных производств не прекращали работу. Это позволило направить туда рабочую силу из числа тех, кто хочет трудоустроиться.

По мере послаблений режима самоизоляции остальные работодатели также начали подавать новые вакансии.

- С 1 июля мы активизировали работу по трудоустройству граждан и постоянно информируем о новых вакансиях через личный кабинет и с помощью СМС-сообщений. В случае игнорирования предложений и неявки в центры занятости для безработных будет снижаться размер пособий, - заявил замминистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.

Он отметил, что на рост числа безработных в крае в период пандемии повлиял упрощённый порядок регистрации в центрах занятости и увеличение размера выплат, а также введение мер поддержки для временно не работающих родителей с детьми.

Из порядка 75 тысяч зарегистрированных на сегодняшний день безработных края порядка 40 тысяч – это те, кто на протяжении последних десяти лет не работал или не оформлял трудовые отношения, но при этом не обращался в центры занятости.

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