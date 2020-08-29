Жара до +34 градусов вернется на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье вернутся жаркие дни, а ночи будут ещё холоднее. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, самой холодной станет ночь на воскресенье, а днем в воскресенье и понедельник столбики термометров поднимутся до +34°.

Дожди кончились не начавшись и в край идет солнечная погода. Если в субботу и в Ставрополе и в районах прогнозируется переменная облачность, то воскресенье и понедельник порадуют жителей теплом. Температура будет колебаться от +29° до +34°. Лишь в субботу днем возможно падение до +27 градусов по Цельсию.

Однако ночи не порадуют любителей романтических прогулок. Прохлада будет граничить с холодом — в некоторых районах в ночь на воскресенье ожидается падение температуры до +12°, в краевой столице — до +13°. В ночь на понедельник будет чуть теплее — +14°...+19°.