Фестиваль боди-арта на Ставрополье станет ежегодным

Администрация Железноводска планирует сделать ежегодным фестиваль боди-арта в конце лета. Шоу пришлось по вкусу местным жителям и привлекло немало гостей — красоту рисунка на своих телах демонстрировали не только жительницы Ставрополья, но и гости из Краснодара, Москвы и Пскова.

Единственными ограничениями для участников фестиваля служит количество свободного места на теле и фантазия. Участницы наносили роспись и фотографировались рядом с городскими достопримечательностями — на память. Отметим, что профилактикой коронавирусной инфекции участники озаботились — для каждой красавицы использовали индивидуальные наборы красок.

Победительница, королева фестиваля «Прощай, лето!» ещё не определена, однако снимки уже получили множество позитивных отзывов. В связи с этим городская администрация приняла решение порадовать жителей и гостей Железноводска, сделав его ежегодным.