Вячеслав Битаров предложил вернуть штаб терских казаков во Владикавказ

Фото с сайта главы РСО - Алания.

В столице Северной Осетии прошел отчетно-выборный круг Терского войскового казачьего общества. В его работе принял участие полпред в СКФО, зампредседателя Совета при президенте по делам казачества Юрий Чайка.

Делегаты круга - 180 атаманов Терского войскового казачьего общества подвели итоги работы за прошедший год, утвердили новую редакцию Устава войскового общества, а также избрали нового атамана на следующее пятилетие.

- Государство прямо и неуклонно заинтересовано в возвращении силы и единства в казачьи ряды. Именно поэтому совсем недавно, 9 августа, Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ об утверждении новой редакции Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, - сказал Юрий Чайка.

В Стратегии четко прописано, что целью госполитики в отношении российского казачества на ближайшее десятилетие является содействие его консолидации, сохранению, развитию, использованию духовного наследия и культуры казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу. Осуществляться она будет через формирование эффективного механизма привлечения казачества к несению государственной или иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.

Как отметил Вячеслав Битаров, на протяжении столетий история Осетии и всего Северного Кавказа неразрывно связана с терским казачеством, ставшим надежной опорой России в решении важнейших государственных вопросов и проблем.

- Смелые и свободолюбивые, но при этом верные Отечеству, казаки всегда стояли на страже мира и спокойствия на Кавказе и сегодня вносят свой достойный вклад в укрепление межнационального согласия, взаимопонимания и стабильности в регионе. Объединяя в своих рядах русских и осетин, представителей других народов, казаки-терцы были и остаются примером крепости духа, героизма и мужества, истинного братства и солидарности, - сказал руководитель республики. - Как мы помним, первоначально штаб Терского казачьего войска располагался во Владикавказе. Поэтому предлагаем вернуть штаб из Ставрополя обратно в столицу нашей республики, как это было исторически. Руководство Северной Осетии готово предоставить для этого помещение и оказать всестороннюю поддержку руководству Терского казачьего войска по развитию казачества.

Атаманы встретили эту идею казачьим «Любо!».

Делегаты круга открытым голосованием избрали нового атамана ТВКО. Им стал замкомандира отряда - начальник инженерно-авиационной службы авиационного отряда специального назначения Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю Виталий Кузнецов.