На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 127 человек

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Владимир Владимиров опубликовал актуальную статистику по коронавирусу на Ставрополье. По состоянию на утро 30 августа в крае зафиксировали 11857 случаев заражения. За сутки прибавилось 127 больных.

Количество выписанных выросло до 8067 человек. Скончались, к несчастью, 233 инфицированных.

- Мы продолжаем работу по выявлению новых случаев заражения и пресечению цепочек передачи инфекции. Объемы проводимого для этого тестирования сейчас на максимальном уровне: к примеру, за вчерашний день выполнено свыше 6 тысяч таких исследований, - написал Владимиров.

В общей сложности на Ставрополье провели 399 тысяч исследований.

- Самым эффективным средством защиты от болезни по-прежнему остается профилактика. Пренебрегать ею точно не стоит. Будьте внимательны к выполнению рекомендаций специалистов Роспотребнадзора и врачей, - советует губернатор.