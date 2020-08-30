На рейсе «Ставрополь – Симферополь» старушка затеяла массовую драку

Архив-"КП" Фото: Павел КЛОКОВ

В рейсовом автобусе «Ставрополь – Симферополь» ночью 29 августа старушка спровоцировала драку с участием других пассажиров. Не решившийся снимать происходящее на телефон свидетель рассказал «КП-Северный Кавказ», что началась потасовка из-за пустяка. «Парень поставил бутылку с холодной водой на сидение, коснувшись бабушки». С его слов, женщина в грубой форме накричала на соседа, в ответ парень тихо пообещал все убрать, что ее не устроило.

- Бабка закричала на весь автобус: «Сейчас я надену слуховой аппарат, и ты мне это еще раз скажешь!», - вспоминает пассажир Антон из Ставрополя, который наблюдал за всем со стороны. – Парень был в шоке, молчал. Старуха кричала. А это было около полуночи. Засыпавшие позади нее женщина с дочкой попытались успокоить скандалистку, которая кричала, в том числе матом: «Да вы все п*******! Пошли все н****! Вы все умрете!».

А потом, с его слов, недовольная старушка замахнулась и треснула по лицу ту самую пассажирку сзади, которая сделала замечание. Женщина дала «сдачи». Бабушка разозлилась еще сильнее, вскочила с места и бросилась на обидчицу. Но за нее вступилась дочка, она, уточняет собеседник, защищала и молодого человека с бутылкой. «Ты что мою мать трогаешь!», - крикнула, говорит очевидец, девушка и стала бить зачинщицу драки и тягать ее за волосы. В этот момент подключилась вся передняя часть автобуса. Впрочем, серьезную массовую драку удалось избежать.

- Один из пассажиров пригрозил, что в Керчи бабку сдадут полиции, как дебошира. На этом все стихло. В конце маршрута, в Ставрополе, скандалистка со слуховым аппаратом вышла из автобуса, обернулась и бросила напоследок: «Вы все прокляты!», - подытожил свидетель.