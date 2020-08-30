В ДТП с двумя микроавтобусами на Ставрополье пострадали 6 человек

Фото: ГУ МВД по СК

В Ставропольском крае произошла авария с участием микроавтобусов ранним утром 30 августа. На трассе недалеко от города Невинномысск столкнулись маршрутка Fiat с пассажирами и грузовая "ГАЗель". Пострадали 6 человек, включая одного ребенка.

В ГУ МВД по СК уточняют, что микроавтобус Fiat в частном порядке перевозил 8 пассажиров из Дагестана в Адыгею, город Майкоп. И водитель просто не справился с управлением и врезался в попутно ехавшую "ГАЗель". Пострадавших доставили в больницу Невинномысска. Оба водителя не пострадали.