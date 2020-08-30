Ставропольский край попал в топ-3 по кешбэкам за туры России

Курорт Кавказские Минеральные Воды на Ставрополье вошел в топ-3 федеральной программы "Кешбэков за туры России". Как рассказали в Управлении по информационной политике правительства региона, туристы забронировали санаториев и гостиниц на сумму свыше 18,5 млн рублей. Итоги предварительные. И уточняется, что край лидирует по средней продолжительности отдыха - на Ставрополье это 11 дней.

- В рейтинге бронирований средний чек по краю занял первую строчку в стране, составив 81,5 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Кроме того, ожидается, что осенью и зимой туристический поток превысит показатель за аналогичный период прошлого года. Одной из причин стало закрытие границ и невозможностью россиян отдыхать за границей.