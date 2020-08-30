В последний день лета на Ставрополье обещают до +35 градусов

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае, рассказали в местном Гидрометцентре, 31 августа воздух прогреется до +30...+35 градусов. Осадков в последний день лета не передают, напротив - установится солнечная погода. Ветер в понедельник будет дуть с востока со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами 15-20. Синоптики поэтому передают штормовое предупреждение, связанное с чрезвычайной пожароопасностью в этот день.

А 1 сентября в Ставропольском крае сохранится та же погода, только воздух прогреется до +36, и порывы восточного ветра снизятся до 15-17 метров в секунду. В Ставрополе 1 сентября обещают солнечную погоду и +31...+33.