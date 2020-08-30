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Прокуратура начала проверку после аварии с микроавтобусами на Ставрополье

В ДТП пострадали 6 человек
Евгения СокореваЕвгения СокореваЕвгенияСокорева
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На Ставрополье прокуратура Кочубеевского района проверит обстоятельства, при которых 30 августа около 3 часов утра произошло ДТП с микроавтобусами - маршруткой с пассажирами и грузовой "ГАЗели". В аварии пострадали 6 человек, которых госпитализировали в больницу Невинномысска. По последней информации от краевой прокуратуры, в числе травмированных двое несовершеннолетних.

- Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в прокуратуре Ставропольского края.

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