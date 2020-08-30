В Дагестане скончалась 6-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на Ставрополье

Фото: МВД РД

Накануне в 22:50 на 64-ом километре ставропольской трассы «Кочубей-Нефтекумск» опрокинулась иномарка «Nissan Elgrand» под управлением 35-летнего жителя Краснодара. Как рассказали в МВД Дагестана, у машины отлетело колесо.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летняя девочка, находившаяся в автомобиле, от полученных телесных повреждений скончалась в ЦГБ города Южно-Сухокумск (Дагестан), - сказали в полиции. - С различными телесными повреждениями в медучреждение доставлены трое пассажиров, среди которых 8-летний мальчик.

По данному факту проводится проверка. Известно, что детей везли без специальных кресел, что повлияло на тяжесть последствий.