В Дагестане врачи достали змею, заползшую в рот спящей женщины

Во время операции женщина была под наркозом. Рептилия напугала своим видом даже, изымавший ее медицинский персонал больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жуткий инцидент произошел в селе Леваши Дагестана. Там, в одном из частных дворов уснула под деревом местная жительница. Женщина, не подозревая, что ее ждет «операция по спасению», спокойно наслаждалась дневным сном.

В это время в рот жительницы Леваши заползла змея. После, спасать пострадавшую приехали местные медики. По словам очевидцев, длина змеи была не меньше метра.

Во время операции женщина была под наркозом. Рептилия напугала своим видом даже, изымавший ее медицинский персонал больницы. К счастью, жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пожилая ставропольчанка испугалась опасной змеи во дворе собственного дома.

Пенсионерка, по словам спасателей, увидела змею ранним утром. Рептилия пряталась в куче строительного инвентаря, и снаружи виден был только её хвост. Пожилая женщина сразу же ушла подальше и по сотовому телефону вызвала спасателей.