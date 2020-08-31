На поддержку работодателей Ставрополья дополнительно направят более 77 млн рублей

Предприниматели Ставрополья, принимающие на работу новых сотрудников и обеспечивающие занятость работников в период простоя предприятия, получат новые меры поддержки. На эти цели в регионе направят 77 млн рублей.

Введенные с 1 июля 2020 года президентские меры поддержки работодателей предполагают два направления.

Первое, - если руководитель предприятия или организации готов трудоустроить сотрудников при помощи центров занятости населения, то ему каждый месяц будут компенсированы расходы на частичную оплату труда нанятых работников.

Второе, – если производство простаивает или сотрудники заняты неполный рабочий день, персоналу предложат другие виды работ, а предпринимателю компенсируют часть затрат на зарплату.

- В край уже поступили средства из федерального бюджета на реализацию новых мер поддержки. Первые нанятые 300 работников начали свою деятельность, и с сентября 2020 года предпринимателям начнутся выплаты компенсаций. В этом году мы планируем дополнительно организовать не менее двух тысяч новых рабочих мест, что положительно повлияет на темпы снижения безработицы в крае. Способствовать этому будут, как действующие, так и новые меры поддержки, - прокомментировал замминистра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.