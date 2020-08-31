В Дагестане в ДТП погиб ребенок, трое пострадали

Инцидент произошел недалеко от города Южно-Сухокумска в Дагестане. Там перевернулась легковушка, в которой находился ребенок 2014 года.

Малыш скончался на месте происшествия. В больницу с различными травмами доставили еще троих пассажиров.

Как сообщили в миздраве республики, два человека находятся в тяжелом состоянии. Среди них – 12-летний школьник. Их доставили в республиканскую больницу, где врачи в полном объеме оказывают помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Он опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали 11 из 45 пассажиров. Все они госпитализированы. По данным ГУ МВД по Дагестану, один человек находится в тяжелом состоянии, другие получили травмы и переломы, но их жизни ничего не угрожает.

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