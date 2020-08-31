Силовики задержали финансистов ИГ* в Дагестане

Как полагает следствие, боевики связаны с бандой, члены которой уже получили срок за финансирование боевиков в Сирии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Силовики задержали 6 человек за сбор денег для боевиков. Спецоперация проходила в Дагестане, Москве, Московской области, Красноярском крае и Ханты Мансийском автономном округе.

Силовики изъяли у подозреваемых платежные инструменты и «средства коммуникаций».

Как полагает следствие, боевики связаны с бандой, члены которой уже получили срок за финансирование боевиков в Сирии.

По данным следствия, члены преступной группировки за год собрали не менее полумиллиона рублей. Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

*Террористическая организация, запрещена в России.

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