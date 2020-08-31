В Ставрополе после проверок отремонтировали подъезд многоэтажки

ото: пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекция

В Ставрополе в мае 2020 года во время проведении контрольно-надзорных мероприятий в многоквартирном доме №35 по улице Розы Люксембург инспектор выявил нарушения в части содержания и технического состояния общего имущества.

Фото: пресс-служба управления СК - государственная жилищная инспекция

После чего управляющей компании «ЖЭУ-7 «Септимо» выдали предостережение устранить следы разрушений в местах общего пользования.

УК провели частичный ремонт в 4 подъезде: оштукатурены и окрашены поверженные участки стен и заменена разбитая плитка пола.

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