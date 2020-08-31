В Ставрополе предприниматели получат три миллиона рублей поддержки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В администрации Ставрополя провели заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Напомним, что ранее состоялся прием заявок на получение муниципальной финансовой поддержки в форме субсидий при открытии собственного бизнеса, а также на возмещение затрат в приоритетных сферах деятельности.

По результатам экспертной оценки Совета были одобрены 11 заявок из поступивших. Направления у победителей самые разные. Например, одна из соискателей организовала пекарню. Другой претендент производит рыбные снеки из первосортного сырья.

Планируется открытие детского языкового центра. Организаторы будут применять как самые современные, так и проверенные временем методики для обучения малышей.

Все перспективные проекты бизнесменов Ставрополя получат в сентябре финансовую поддержку из бюджета города на общую сумму около трех миллионов рублей.

Кстати, с 2015 года субсидию получили 111 предпринимателей Ставрополя.

Напомним, ставропольский край стал одним из лидеров в стране по числу самозанятых, которые встали налоговый учет. Так, с 1 июля 2020 года, когда проект по легализации такой формы занятости официально стартовал на Ставрополье, к нему присоединились почти пять тысяч человек.

Для сравнения – в конце июня в регионе всего было семь тысяч самозанятых земляков, состоящих на налоговом учете. А сейчас уже больше 12 тысяч.