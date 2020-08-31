В колонию Ставрополья передали наркотик в тюбике с кремом для бритья

Фото: пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю.

В исправительную колонию №1 хотели передать наркотик, спрятанный в тюбике с кремом для бриться. «Операция» не сработала.

Сотрудники отдела безопасности вместе со служебной собакой по кличке Дик обнаружили запрещенную «передачку» во время досмотра. Посылка с веществом зеленого цвета до осужденного не дошла.

Результаты экспертизы показали, что это был тетрагидроканнабинол.

Сейчас по данному факту идет проверка. Об этом информирует пресс-служба УФСИН России по Ставропольскому краю.