На Ставрополье обнаружили тело пропавшего сторожа

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Трагедия произошла 29 августа, около 23:00, в станице Лысогорской Георгиевского городского округа. Там пропал сторож. А уже ранним утром отдыхающие обнаружили около берега в воде тело 59-летнего мужчины.

Выяснилось, что поздно вечером сторож местной базы отдыха рыбачил на водоеме. Мужчина решил искупаться и пропал. Отдыхающие, заметив оставленные на берегу удочку и одежду, начали его искать.

Они обследовали прибрежную зону, но поиски результатов не дали. На помощь вызвали спасателей. Но в темное время суток водолазные спуски не производятся. Поэтому поиск тела предположительно утонувшего мужчины перенесли на следующий день. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

Так, рано утром, еще до приезда аварийно-спасательной группы, очевидцы заметили на поверхности воды тело утонувшего.

Ветром его стало относить от берега, за счет чего самостоятельно достать его люди были не в силах. Без помощи спасателей было не обойтись.