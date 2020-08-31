Стало известно, где на Ставрополье больше всех умерших от коронавируса

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день 31 августа на Ставрополье зафиксировано 11985 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами болезни стали 237 жителей региона. А за последние сутки от коронавируса скончались еще четыре человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. «КП-Северный Кавказ» приводит список районов/округов и городов Ставрополья, где больше всех умерших от коронавируса.

Лидером в этом списке стал Ставрополь. В краевой столице за все время пандемии скончалось 77 человек. Далее следует Нефтекумский городской округ – 15 жертв.

Минераловодский и Георгиевский округа разделили третье место в этом списке: по 14 умерших в каждом. В Пятигорске болезнь не смогли победить 11 жителей. В Шпаковском и Буденновском районе жертвами коронавируса в каждом районе стали по 10 человек.

На Ставрополье в последнее время активно обсуждается дата «20 сентября». Люди ссылаются на «авторитетное мнение», якобы с 20 сентября образование снова переводят на дистанционку.

Правда ли это или очередной вымысел ставропольцев, прокомментировал губернатор региона.

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