В полку «резервистов» прибыло

В программе «Кадровый резерв» ставропольского радиозавода «Сигнал» пополнение - с учетом 21 новичка в настоящее время в списках «резервистов» завода уже 58 человек.

Как сообщила начальник управления по работе с персоналом Ирина Жерлюкова, «знания и навыки, которые получают участники программы во время онлайн-обучения в лучших вузах страны, дают возможность не только инициировать нововведения на предприятии, но и применять их на практике - например, в рамках федерального нацпроекта «Производительность труда», который стартовал на заводе этим летом».

Кроме того, для многих резервистов участие в программе - это шанс заявить о себе как о потенциальном руководителе более высокой ступени. Так, по итогам первого года действия программы «Кадровый резерв» по служебной лестнице на «Сигнале» поднялись семь человек.

Сейчас среди участников программы больше всего претендентов у должности заместителя главного инженера - главного технолога - семь человек! Следующая по численности группа из пяти человек претендует на должности заместителей начальников цехов. Четыре резервиста видят себя в должности начальника конструкторского бюро специальной техники. По три претендента у должностей: заместителя генерального директора по экономике и финансам, главного контролера, начальников цехов, начальников отделов, бюро…