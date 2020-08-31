Учебный год для ставропольских школьников начнется со Всероссийских открытых уроков

Во время урока ведущие дадут старт месяца «Памяти и Славы» всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для будущего» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

1 сентября 2020 года в 12:00 ставропольские старшеклассники поучаствуют во всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать». Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ожидается, что в уроке поучаствует президент страны Владимир Путин. Гостями студии также станут Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, волонтёры Победы, патриотических клубов, а также активные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена».

На связь со студией выйдут школьники Москвы и еще десятка регионов России.

Во время урока ведущие дадут старт месяца «Памяти и Славы» всероссийского конкурса «Большая перемена», а также акции «Память для будущего».

2 сентября в 09.30 в школах Ставрополья будет продолжен марафон всероссийских онлайн-уроков. Министр просвещения Сергей Кравцов проведет для школьников открытый урок «Будь здоров», направленный на привлечение внимания детей к здоровому образу жизни. В прямом эфире секретами ЗОЖ и эффективными упражнениями с ребятами поделятся именитые спортсмены, врачи и блогеры.

Трансляция уроков 1 и 2 сентября будет проходить в официальном сообществе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/minprosvet. В ставропольских школах будет обеспечена трансляция урока для 10-11 классов.

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