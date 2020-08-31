Юные невинномысцы победили в международном детском конкурсе

Победительницы получили по классному электросамокату.

Компания «ЕвроХим» подвела итоги корпоративного конкурса детского рисунка «Безопасность глазами детей».

Победителей определило Правление Группы, и это было совсем не просто, ведь на конкурс было подано почти 200 великолепных работ из 17 городов и шести стран мира. В каждой из трех возрастных категорий (6 - 9, 10 - 12 и 13 - 16 лет) жюри определило по две лучших работы.

И из шести победителей сразу двое - из Невинномысска! Это замечательные дочери сотрудников «Невинномысского Азота»: Кристина, ставшая победителем в возрастной категории 6 - 9 лет, и Арина, которая стала лидером в категории 13 - 16 лет.

Так совпало, что награду за свой талант победительницы получили в день рождения ЕвроХима. Девочкам вручили электросамокаты и, конечно, защитные шлемы и комплекты защиты коленей, локтей и запястий - конкурс ведь про безопасность, а ей в компании Андрея Мельниченко уделяют самое пристальное внимание.