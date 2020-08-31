ЕвроХим награжден Почетной грамотой за участие в акции #МыВместе

Такую мощную технику получил город химиков для уборки и дезинфекции.

В свой 19-й день рождения минерально-химическая компания «ЕвроХим», принадлежащая российскому предпринимателю и меценату Андрею Мельниченко, удостоена Почетной грамоты за подписью Президента РФ Владимира Путина. Награду вручил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Алексей Комиссаров за бескорыстный вклад «ЕвроХима» в организацию акции #МыВместе.

#МыВместе - общероссийская акция взаимопомощи, созданная во время пандемии коронавируса. В рамках этой инициативы волонтеры по всей стране помогали пожилым гражданам, медицинским работникам, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В «ЕвроХиме» был создан оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции под председательством генерального директора компании Игоря Нечаева.

Штаб ежедневно в формате видеоконференций координировал действия добровольческих движений в городах присутствия химического холдинга. Связь была налажена и с главами регионов, что позволило своевременно и четко реагировать на запросы местных властей.

Так, волонтеры «Невинномысского Азота», одного из предприятий «ЕвроХима», оказали невинномысцам большую практическую помощь. Участвовали в акции «Доброе сердце!» - доставляли продуктовые наборы матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям. Совместно с городским волонтерским движением помогали тем, кто оказался в самоизоляции, раздавали защитные маски горожанам.

Помимо работы активистов, «ЕвроХим» предоставила регионам все необходимые средства для сдерживания распространения вируса. Невинномысск получил 20 тонн хлорсодержащих средств для дезинфекции улиц, 15 тысяч защитных многоразовых масок для медицинских учреждений и жилищно-коммунальных служб, 1 тысячу очков закрытого типа, 1 тысячу пар перчаток, защитные халаты и комбинезоны. Еще город химиков стал обладателем мощной техники - теперь городские территории убирают и дезинфицируют с помощью трейлер-прицепа производства фирмы Karcher.

Воспитанники Невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) Андрея Мельниченко тоже поучаствовали в волонтерском движении - ребята самостоятельно собрали и передали медикам Невинномысска тысячу защитных экранов. Деятельность «ЕвроХима» в борьбе с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года признана Общественной палатой России одной из лучших социальных практик в стране.