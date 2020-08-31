На Ставрополье «Газель» с томатами врезалась в грузовик

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Инцидент, который местные жители назвали «томатным» коллапсом, случился 31 августа, на трассе Грачёвского района Ставропольского края.

Так, грузовик остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить мужчину. В этот момент в фуру врезалась «Газель», которая перевозила томаты.

От удара у неё оторвалась часть кузова, и помидоры рассыпались по дороге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Там же и добавили, что в результате аварии никто не пострадал. Специалисты уже расчистили дорогу от овощей.