Звезда «Хора Турецкого» собирает деньги для смертельно больной девочки со Ставрополья

У девочки меньше полугода на сбор. Фото: www.instagram.com/evochka_smaylik/
Звезда российского музыкального коллектива «Хор Турецкого» Борис Горячев помогает собрать неподъемную для ставропольской семьи сумму, от которой зависит жизнь маленькой дочери.
Годовалая Ева Мартыненко страдает генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия). Спасительный укол препаратом ZOLGENSMA в американской клинике стоит 160 млн рублей. За 4 месяца к настоящему времени усилиями волонтеров и неравнодушных удалось собрать 10 278 000 рублей. Сумма кажется внушительной, но времени на сбор остается очень немного. Только деткам возраста не старше 2 лет могут ввести дорогостоящее лекарство.
Ранее о малышке рассказали певец Денис Клявер, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», актер Дмитрий Дюжев, Екатерина Гордон и другие знаменитости.
Напомним, что собрать такие огромные деньги на укол от СМА даже в очень короткий срок реально! За несколько месяцев 2,5 млн долларов (стоимость препарата в иностранной валюте) собрали мальчику со Ставрополья Илюше, и удалось найти космическую сумму родителям Арнеллы из Северной Осетии.
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