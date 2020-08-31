В правительстве края разъяснили, как будут учиться студенты после 1 сентября

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ставропольского края выпустил постановление, согласно которому учащиеся высших, а также среднепрофессиональных учебных заведений вновь вернутся к очной системе обучения с упразднением свободного посещения.

31 августа глава региона внес очередные правки в постановление «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края». Они коснулись, в частности, работы школ и высших учебных заведений.

Так, с 1 сентября студентам вновь придется посещать пары. Владимир Владимиров поручил «обеспечить реализацию учебного процесса с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций».

Что касается негосударственных высших и среднепрофессиональных учебных заведений, им дана рекомендация поступить таким же образом, выпустив уставших от самоизоляции учеников. Конечно же, с соблюдением всех мер предосторожности.

В связи с открытием ВУЗов и СУЗов всем студентам возвращены льготы на оплату проезда в муниципальном транспорте.

Единственные учебные заведения, которых не коснулось предписание главы региона — детские сады. Дошкольники продолжат находится в режиме свободного посещения как минимум до 1 октября 2020 года.

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