Мэр города попал под статью за раздачу государственной собственности в Дагестане

Абдулмеджид Сулейманов. Фото: пресс-служба администрации города Избербаш

В Дагестане после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело против бывшего мэра города Избербаш Абдулмеждида Сулейманова. Чиновника подозревают в противозаконной раздаче госземли.

Расследование касается событий 2017 года. Глава города издал указ о безвозмездном предоставлении трех участков по 450 квадратов каждый, но сделал это в обход действующего законодательства. На каждом из участков новые владельцы начали строительство индивидуального жилья.

Прокуратура выяснила, что землю глава города предоставил жителям, не дождавшимся своей очереди на получение земли. Из-за этого другие жители, ждавшие годами, так и не получили свой клочок земли.

— Кроме того, муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 420 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — говорится в материалах прокуратуры.

Надзорное ведомство будет следить за ходом расследования.

Отметим, что Абдулмеджид Сулейманов является братом скандально известного главы ФОМС Магомеда Сулейманова, создавшего бизнес-империю по торговле инвалидностью.

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