На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 125 человек

На Ставрополье продолжает расти чсло умерших от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 125 пациентов.

Всего число зараженных достигло 12110. За прошедший день из -под меднаблюдения выписаны 93 пациента, которые смогли победить коронавирусную инфекцию. Всего выздоровевших - 8162 человека за весь период.

В регионе продолжают проводить тестирование на COVID-19. По словам губернатора Ставрополья, всем заболевшим оказывается медпомощь.

Но, к сожалению, в отдельных случаях побороть инфекцию оказывается особенно трудно. Так, за прошедший день скончались трое пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким. На данный момент зафиксировано 240 смертельных случаев в крае.