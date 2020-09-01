Губернатор Ставрополья поздравил ставропольцев с Днём знаний

1 сентября 2020 года в школу пошли около 27 тысяч первоклассников по всему Cтаврополью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 сентября 2020 года в школу пошли около 27 тысяч первоклассников по всему Cтаврополью. Губернатор края поздравил с Днем знаний педагогов, учеников и их родителей.

Владимир Владимиров пожелал педагогам профессиональных достижений и творческого вдохновения, школьникам — уверенно шагать по дороге знаний, а родителям — гордости за успехи своих детей.

Ранее губернатор Ставрополья прокомментировал информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября.

- Уж не знаю, кто и где про 20 сентября углядел, но таких планов у нас нет и быть не может. Потому что все подобные решения принимаются на краевом координационном совещании по противодействию коронавирусной угрозе: по итогам обсуждения, на основании текущей эпидситуации, и с учетом позиции Роспотребнадзора, - объяснил глава края. При этом Владимир Владимиров подчеркнул, что «загодя, за месяц ничего не планируется».