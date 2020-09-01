Поиски 16-летнего подростка на Ставрополье прекращены

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

18 июля 16-летний подросток ушел из дома в Ессентуках и домой не вернулся. По факту безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Мальчика удалось найти в Краснодаре. Следователю подросток признался, что хотел начать взрослую жизнь.

Противоправных действий в отношении него совершено не было. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

После профилактической беседы со следователем СКР подросток пообещал не совершать необдуманных поступков и согласовывать с отцом все свои перемещения, в особенности за пределы города.