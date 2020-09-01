В ДТП на Ставрополье погиб водитель автомобиля

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 31 августа, в 08:30, в Туркменском районе, н автодороге «Камбулат – Летняя Ставка – Новокучерлинский».

Водитель легковушки «Лада», житель Ипатовского района не справился с управлением, съехал с дороги, машина перевернулась.

В результате опрокидывания водителя выбросило из салона. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Тарумовском районе Дагестана произошло ДТП с рейсовым автобусом «Москва-Махачкала». Он опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали 11 из 45 пассажиров. Все они госпитализированы.

По данным ГУ МВД по Дагестану, один человек находится в тяжелом состоянии, другие получили травмы и переломы, но их жизни ничего не угрожает.