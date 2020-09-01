Учебный год на Ставрополье начался для 33,5 тыс. первоклассников

Старшеклассники станут участниками всероссийского открытого онлайн-урока уроке «Помнить – значит знать», на котором ожидается выступление президента РФ Владимира Путина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

1 сентября школы Ставрополья распахнули двери для более 300 тысяч школьников. Торжественные линейки в городах и районах проходят для 33,5 тыс. первоклассников. Во многих территориях в них участвуют и выпускники 11 классов.

Для остальных проводятся внутириклассные линейки, на которых также будет создаваться праздничное настроение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с Днем знаний учителей и учеников поздравил губернатор Владимир Владимиров. Он пожелал профессиональных достижений и творческого вдохновения педагогам, а всем учащимся – уверенно шагать по дороге знаний.

Традиционно 1 сентября для всех учащихся проводится тематический урок. В этом году он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Старшеклассники станут участниками всероссийского открытого онлайн-урока уроке «Помнить – значит знать», на котором ожидается выступление президента РФ Владимира Путина, руководства Минпросвещения РФ и выпускников школ десятка регионов России.

В связи с пандемией школьников и учителей в этом году ждет множество нововведений, связанных с санитарными требованиями к учебным заведениям. Дети ознакомятся с индивидуальным для каждого класса графиком занятий, правилами посещения школы с учетом санитарных требований.

К началу учебного года во всех организациях системы образования края проведены противоэпидемические мероприятия, протестированы на COVID-19 все работники школ.

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