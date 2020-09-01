На Ставрополье двое мужчин ответят за жестокое убийство коллеги

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следком Ставрополья завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего и 45-летнего жителей Андроповского района. Они обвиняются в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц. Кроме того, 25-летний ставрополец обвиняется в краже чужого имущества.

Инцидент произошел в мае 2019 года на территории частного дома в селе Куршава Андроповского района. Там трое мужчин распивали спиртное. Надо уточнить, что все они вместе выполняли работу по охране и уходу за лошадьми.

Во время пьянки между мужчинами завязался конфликт из-за очерёдности выполнения работы.

Разъяренные обвиняемые нанесли потерпевшему более 60 ударов палками и прутом по различным частям тела. От полученных травм ставрополец скончался на месте.

Злоумышленники решили скрыть следы преступления. Так они погрузили тело жертвы в коляску мотоцикла, вывезли за пределы села, где столкнули мотоцикл с телом в реку.

Собранные доказательства переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Ставрополью.