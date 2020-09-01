Стало известно, где на Ставрополье больше всего заболевших коронавирусом

В Ставропольском крае на 1 сентября 2020 года за сутки коронавирусом заболели еще 125 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае на 1 сентября 2020 года за сутки коронавирусом заболели еще 125 человек. Победить болезнь смогли — 93, скончались три пациента. Всего в регионе с начала пандемии болезнь поразила 12 110 человек, выписаны — 8 162, спасти не удалось 240.

«КП-Северный Кавказ» называет районы и города Ставрополья, где больше всех заболевших коронавирусом.

Первое место в этом списке занимает Ставрополь. Там число зараженных достигло 2233. На втором месте расположился Пятигорск – 792 заболевших.

Далее следует – Георгиевский городской округ – 586. Следом – Кисловодск, там 569 случаев заражения зафиксировано. В Нефтекумском городском округе – 533 человека заболели коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса.

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