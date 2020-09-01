Впервые на Ставрополье при родильном отделении больницы открылось рабочее место специалиста ЗАГС

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Сегодня впервые в крае при родильном отделении Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя открылось удаленное рабочее место специалиста отдела ЗАГС.

Теперь регистрация рождения малыша будет производиться непосредственно в роддоме с вручением свидетельства маме перед выпиской домой.

Первым таким зарегистрированным малышом стала Варвара - первенец в семье. Счастливая мама получила свидетельство о рождении и поздравительный адрес губернатора края Владимира Владимирова.

По предварительной оценке, в день открытия удаленного рабочего места свидетельство о рождении ребенка получат еще 14 мам.

До конца года удаленные рабочие места специалистов ЗАГС при роддомах на постоянной основе появятся в Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и Буденновске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Ставрополья прокомментировал информацию о введении дистанционного обучения с 20 сентября (подробнее)