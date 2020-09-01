Аналитики портала «Банки.ру» составили рейтинг лучших вкладов России.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Эксперты оценивали процентную ставку, срок, на который можно разместить депозит, капитализацию процентов, а также реальный денежный доход, который получит вкладчик.

Текущая ставка вклада «Доход» составляет до 4,9% годовых. Преимуществом данного предложения является то, что его можно открыть в интернет-банке, не посещая офис банка. Три года - таков максимальный срок размещения депозита, а минимальная сумма составляет всего 1 000 рублей.

Все подробности об условиях вклада «Доход», а также других депозитных продуктах можно узнать в отделениях банка, либо по номеру телефона: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«BB» Standard&Poor’’ss и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.