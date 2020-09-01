На Ставрополье студентам и школьникам вернули льготы на проезд

До этого льготы на проезд для школьников, студентов и людей старше 65 лет не действовали с конца марта. Последним право на льготный проезд пока не вернули Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Ставропольском крае школьникам и студентам вернули льготы на проезд. Они начали действовать с 1 сентября 2020 года.

Соответствующие изменения в комплекс ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции накануне подписал глава региона.

До этого льготы на проезд для школьников, студентов и людей старше 65 лет не действовали с конца марта. Последним право на льготный проезд пока не вернули.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 1 сентября школы Ставрополья распахнули двери для более 300 тысяч школьников.

Торжественные линейки в городах и районах проходят для 33,5 тыс. первоклассников. Во многих территориях в них участвуют и выпускники 11 классов.

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