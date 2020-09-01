Клиенты УРАЛСИБА теперь могут отправлять мгновенные переводы

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Клиенты Банка УРАЛСИБ (ПАО) теперь могут отправлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета других банков-участников Системы быстрых платежей. Реализация проекта стала возможна при технологической поддержке Центра финансовых технологий. Сервис доступен клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в любое время суток семь дней в неделю. Осуществлять переводы можно на счета в более чем 100 банках-участниках СБП. Максимальная сумма перевода 100 тысяч руб. В настоящее время комиссия за перевод этой суммы не взимается. Подключиться к Системе быстрых платежей можно в Интернет-банке и Мобильном банке Банка УРАЛСИБ.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.16+