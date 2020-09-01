В Пятигорске осудили солдата-срочника за избиение дежурного врача

- Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил солдата-срочника из Карачаево-Черкесии к 2 годам тюрьмы с отбыванием в колонии-поселения. Уголовное дело по статьям 334 (насильственные действия в отношении начальника) и 337 (самовольное оставление части или места службы) завели в 2019 году в связи с избиением военнослужащим старшего лейтенанта, занимавшего должность дежурного врача.

В мае прошлого года солдат получил от офицера замечание из-за недозволительного поведения и неверного ношения формы. И, разозлившись, толкнул его с требованием продолжить разговор на улице. Где потом вместе с еще одним рядовым в окружении других военнослужащих нанес старшему по званию удары. А после уехал домой в КЧР, сбежав со службы.

Свою вину подсудимый признал.