Бомбардировки машин и прохожих: в Ставрополе появился «каловый маньяк»

Объявление было вывешено на одном из подъездов в «Перспективном» микрорайоне

В Ставрополе появился новый вид девиации — жители «Перспективного» заявили о появлении «калового маньяка». По заверениям жителей, неизвестный атакует людей с помощью экскрементов.

Новость разнеслась благодаря социальным сетям. Жители одного из домов вывесили объявление, в котором рассказали о неадекватном жителе. По словам автора объявления, он «бомбардирует машины, тротуары и людей».

Люди настроены серьезно: неизвестного хотят найти и привлечь к уголовной ответственности. Для этого, по словам автора, даже установлены специальные скрытые камеры видеонаблюдения. Как только неизвестного удастся заснять, люди собираются обратиться в полицию.

— Прошу вас о содействии в поиске осквернителя чистоты. Необходимо наказать данного недочеловека. Если у кого-то из жильцов есть информация по данному вопросу, просьба обращаться в управляющую компанию или отдел полиции, — гласит объявление.

Пользователям соцсетей объявление пришлось по-душе. Однако всем кто смеялся над титулом «калового маньяка» жители ответили, что после получения первого «подарка» улыбка медленно стекает с лица.