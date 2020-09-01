На Ставрополье объявили в розыск пропавшую 3-летнюю девочку

Фото: МВД по СК

В Александровском районе Ставропольского края разыскивается пропавшая сегодня, 1 сентября, 3-летняя девочка. Полицейские рассказывают, что Ангелина Рабчун в селе Северное ушла из дома в первой половине дня, и с тех пор ее местонахождение не известно.

- Сразу после поступления сигнала на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав районной полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения, - комментируют в краевом МВД.

Приметы девочки: 80 сантиметров рост, телосложение среднее, светло-русые волосы и стрижка "каре". Ушла из дома в розовой футболке, красной кепке, темно-зеленых лосинах и розовых тапочках.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят звонить по телефонам: 8(86557) 2-67-78 или 02 (с мобильного 102).