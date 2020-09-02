Житель Ставрополья забил до смерти сожительницу из-за алкоголя

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Инцидент произошел вечером 19 августа в Нефтекумском округе. Там между сожителями произошла ссора из-за употребления подозреваемым алкоголя.

Во время конфликта мужчина несколько раз ударил кулаком по голове потерпевшую.

Получив закрытую черепно-мозговую травму, 39-летняя женщина через несколько дней скончалась в больнице.

Против 49-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас следователи осматривают место происшествия.

Подозреваемый находится под стражей.Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.