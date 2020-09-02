Жители Пятигорска выступили против сноса ресторана в центре города

В Пятигорске коллектив ресторана, который должны снести по решению суда, обратился к губернатору Ставрополья. Руководство и работники заведения в центре города просят главу региона оказать содействие в сохранении предприятия.

По словам авторов обращения, во время строительства проект был полностью согласован с городскими властями и надзорными органами и больше 10 лет здание ресторана ни у кого не вызывало нареканий.

- Мы строили его, измеряя каждый сантиметр с местными архитекторами, согласовывая каждый документ , требующий по законам тех лет, с администрацией и другими заинтересованными структурами, какие нам обозначили власти.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске хозяина одного из ресторанов в центре города обязали снести здание. Об этом сообщала пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Суд признал незаконным здание ресторана на курорте на проспекте Кирова, 55. Владельца обязали снести здание за свой счет. А если собственник не снесет здание, с него взыщут стоимость работ по демонтажу.

Суд согласился с доводами прокурора, что здание возведено с существенными нарушениями требований градостроительного законодательства.

- Мы пережили пандемию и из-за ограничений не работаем до сих пор. Нам никем не оказана никакая помощь. Мы любим Ставропольский край! Мы любим Кавказские минеральные Воды! Мы любим город Пятигорск, - заявляют работники заведения.

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