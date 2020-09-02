Так, Ставрополь занимает первую строку в рейтинге городов в крае с самым большим числом заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 2251. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 18 человек. Победить болезнь смогли 1843 пациента. Скончались 77 местных жителя.

Так, Ставрополь занимает первую строку в рейтинге городов в крае с самым большим числом заболевших коронавирусом.

На втором месте оказался Пятигорск. Там число заболевших коронавирусом достигло 795. Далее следует Буденновский район – 646.

Чуть меньше – 540 человек заболели в Кисловодске. В Георгиевском городском округе число зараженных достигло 536.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 127 человек. Всего в регионе число зараженных достигло 12237.

Ещё 100 человек за прошедшие сутки сняты с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением.

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