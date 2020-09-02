На Ставрополье 320 лихачей могут лишиться прав, нарушив скоростной режим в августе

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ставропольская Госавтоинспекция подвела итоги двухэтапной операции «Скорость, которая проводилась с 4 по 9 и с 24 по 30 августа в ряде районов региона.

Первый этап был провели в Александровском, Левокумском, Красногвардейском, Арзгирском районах, Благодарненского, Кировского, Нефтекумского, Георгиевского городских округов, на федеральной трассе «Кавказ», в регионе КМВ и вблизи Буденновска.

Второй этап операции «скорость» охватил территории Кисловодска, Буденновска, Грачевского, Кочубеевского, Красногвардейского, Труновского, Шпаковского районов, Изобильненского, Ипатовского, Минераловодского, Петровского городских округов, федеральные трассы «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», трассы вокруг города Пятигорска, Буденновска, Ставрополя.

Так, за время проведения рейдов к административной ответственности за нарушение установленного законом скоростного режима привлекли около полутора тысяч человек.

Из них каждый пятый водитель превысил допустимую норму на более чем 60 километров, либо совершил это деяние повторно.

За это грозит лишение права управления сроком до 1 года. Свыше 320 материалов направлены в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.