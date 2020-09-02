Пожар в Махачкале: погибли девушка и четверо детей

Пожар в Махачкале Фото: СОЦСЕТИ

В пятиэтажном доме Махачкалы произошел пожар. Погибли девушка и четверо детей. Следственное управление СКР по Республике Дагестан ведет проверку инцидента, сообщили в пресс-службе.

— Ведется проверка ЧП, на месте происшествия работают следователи. Причины пожара устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 1 сентября в 21:43 по московскому времени. На 4 этаже пятиэтажки по улице Гамидоа 59А разгорелся пожар, позже пламя перекинулось на ближайшую квартиру. Пожар тушили 63 человека на 18 спецмашинах.

По последней информации, в квартире на 4 этаже погибли дети 3 и 5 лет, после чего пламя перекинулось на 5 этаж, где огонь и угарный газ убили 24-летнюю мать и двоих детей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смeрти по нeосторoжности двyм или болeе лицaм», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан.