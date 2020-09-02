В Ставрополе пройдут мероприятия, посвященные памятным датам сентября

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Третье сентября – в России скорбная дата. В День солидарности в борьбе с терроризмом страна вспоминает страшные события теракта в Беслане в 2004 году.

Памятное мероприятие проведут на площадке у Дворца культуры и спорта. В течение всего дня можно будет принести цветы и свечи к месту трагедии. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Также в этот день ставропольцы смогут почтить память героев ВОВ. В краевом центре отметят день окончания Второй мировой войны.

Возложить цветы можно будет к могиле советского военачальника, генерала армии Иосифа Апанасенко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 2004 года в Беслане не знают праздника «День знаний». Год за годом 1 сентября здесь встречают с траурными венками вместо букетов и не в белом, а в черном.

Утро тоже начинается не с построения детей на линейке, а со звонка в тишине разрушенной школы №1, где 16 лет назад за три дня от рук боевиков погибли 334 человека, из которых 186 — дети.