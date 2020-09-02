Житель Ставрополья украл добермана, чтобы подарить дочке сожительницы

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

45-летний житель города Изобильный Ставрополья решил похитить породистого щенка. Мужчина перелез через забор частного дома и забрал из вольера маленького добермана.

Когда хозяева вышли на улицу и не обнаружили животное, то незамедлительно обратились в полицию.

Правоохранителям удалось задержать местного жителя и доставить его в отдел. Злоумышленник признался, что был пьян, когда крал собаку. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по Ставрополью.

Украденного щенка он хотел подарить дочке своей сожительницы. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».